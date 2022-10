Sydney (ots/PRNewswire) -SYDNEY, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=finacom_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=finacom_global_global-en_d00_c00_a00&ls=finacom_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link), der internationale Multi-Asset-Broker, gibt heute seine Partnerschaft mit der Financial Commission (FinaCom) bekannt, einer unabhängigen Selbstregulierungsorganisation und externen Streitbeilegungsstelle für Unternehmen, die auf den Devisen- und Differenzkontraktmärkten (CFD) tätig sind.Mit dieser neuen Partnerschaft haben Vantage und seine Kunden Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen und Vorteilen der Mitgliedschaft, wie z. B. dem unparteiischen Schlichtungsverfahren der FinaCom und dem Schutz von bis zu 20.000 € pro Kunde durch den Entschädigungsfonds der FinaCom.Die Partnerschaft zwischen Vantage und FinaCom bringt zwei Organisationen zusammen, die sich für die Einhaltung der höchsten Standards in der Devisenbranche einsetzen, um ein glaubwürdiges und transparentes Handelsumfeld zu schaffen.Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Financial Commission. Wir schätzen das Feedback unserer Kunden und ihre Handelserfahrungen mit uns, und wir freuen uns über die Unterstützung einer so hoch angesehenen externen Streitbeilegungsorganisation wie der FinaCom.""Wir bei Vantage sind stolz darauf, ein Unternehmen aufzubauen, das sich vorgenommen hat, das Richtige zu tun, und ein vertrauenswürdiges, reguliertes Unternehmen zu sein, bei dem unsere Kunden und Mitarbeiter stolz sein können, daran teilzuhaben."Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=finacom_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=finacom_global_global-en_d00_c00_a00&ls=finacom_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFD auf Devisen, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet.Vantage verfügt über mehr als 10 Jahren Markterfahrung und beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Geschäftsstellen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Handels-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Handels-App (https://www.vantagemarkets.com/app?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=finacom_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=finacom_global_global-en_d00_c00_a00&ls=finacom_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, von Handelsmöglichkeiten zu profitieren. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.@vantage versetzen wir Sie in die Lage, gewinnbringende Marktchancen durch intelligentes Trading besser zu nutzen.Informationen zur Financial CommissionDie Financial Commission ist eine unabhängige externe Streitbeilegungsstelle für Trader, die nicht in der Lage sind, Streitigkeiten direkt mit ihren Finanzdienstleistern zu lösen. Die Financial Commission wollte zunächst einen neuen Ansatz für Trader und Broker zur Beilegung von Streitigkeiten bieten, die beim Handel auf elektronischen Märkten wie dem Devisenmarkt auftreten. Später hat sie ihre Tätigkeit auf CFD und verwandte Derivate ausgeweitet und darüber hinaus die für den Handel verwendeten Technologieplattformen zertifiziert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-kooperiert-mit-der-financial-commission-fur-mehr-transparenz-bei-der-externen-streitbeilegung-301643831.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Global Branding and Communications,Vantage,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5339451