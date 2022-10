Berlin (ots) -Der Nachrichtensender WELT sendet am morgigen Samstag, den 8. Oktober 2022, um 19.05 Uhr die Reportage " Katar - nein danke? Deutschland vor der Fußball-WM".Das sportliche Großereignis 2022, die Fußball-Weltmeisterschaft, rückt näher. Doch das Mega-Event wird bereits im Vorfeld überschattet von Vorwürfen gegen das Gastgeberland Katar: Tausende Tote auf den Stadienbaustellen und nicht abreißende Medienberichte über menschenunwürdige Behandlung und Ausbeutung von Gastarbeitern trüben die Vorfreude vieler Fans. Ein weiterer Dämpfer für ausgelassenes Public Viewing scheint die Wahl des Ausrichtungszeitpunktes der Meisterschaft mitten in der winterlichen Vorweihnachtszeit zu sein. Werden die Fans in Deutschland überhaupt die WM verfolgen - oder die Spiele sogar boykottieren?WELT-Chefreporter Steffen Schwarzkopf spricht mit Fanclubs und Fußballern, Fanverbänden und Fußball-Forschern, trifft Kritiker und Opfer-Verbände, die sich für jene Gastarbeiter einsetzen, die für die Errichtung der Stadien in Katar einen hohen Preis zahlen mussten."Katar - nein Danke? Deutschland vor der Fußball-WM" am Samstag, den 8. Oktober 2022, um 19.05 Uhr auf WELT Nachrichtensender und vorab verfügbar in der WELT Mediathek und TV-AppPressekontakt:Solveig Zillysolveig.zilly@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5339454