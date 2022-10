Seit den Kursrekorden vor einem Jahr hat der Kryptomarkt zwei Drittel an Wert verloren. Zwei Billionen US-Dollar sind futsch. Zugleich sind aber auch über 12.100 Token zu Zombie-Coins mutiert - sind also technisch noch da, aber werden nicht gehandelt. Zwei Billionen Dollar hat der Kryptomarkt in den vergangenen elf Monaten verloren - und damit rund zwei Drittel seines Werts. Die Kursverluste des sogenannten Kryptowinters wurden noch einmal beschleunigt durch Negativereignisse wie dem Crash der Terra-Blockchain, der Pleite des Hedgefonds Three Arrows Capital sowie Kryptofirmen wie Celsius ...

