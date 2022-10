Paris (ots/PRNewswire) -- Societe Generale, über Societe Generale Ventures, und Altalurra Ventures beteiligen sich an der Finanzierung der Series A von impak Ratings in Höhe von 4,5 Millionen Euro.- Die Societe Generale beauftragte impak Ratings ebenfalls mit der Analyse der ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer großen Unternehmenskunden, um diese so besser bei ihrer Umwelt- und Energiewende zu unterstützen.- Damit positioniert sich impak als eine der führenden Analyse- und Impact-Ratingagentur in Europa und ist Ausdruck für den sich beschleunigenden Wandel des Finanzsektors hin zu einer verantwortungsvollen und positiven Impact-Finanzierung.Societe Generale ist eine der größten Finanzdienstleistungsgruppen Europas, die ihre Kunden durch die Bereitstellung nachhaltiger und innovativer Finanzierungslösungen aktiv bei der Umwelt- und Energiewende unterstützt. Gemeinsam mit dem Fonds Altalurra Ventures, der im Bereich Tech-Start-ups, die positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt erzeugen, aktiv ist, investiert Societe Generale 4,5 Millionen Euro in die Finanzierung der Series A von impak Ratings mit dem Ziel, das Unternehmen zu Europas führender Analyse- und Impact-Rating-Agentur zu machen.impak, ein einzigartiger Akteur auf dem Markt für Impact-AnalysenDas 2019 gegründete Unternehmen mit Sitz in Montreal und Paris hat sich zum Ziel gesetzt, die führende europäische Agentur für Impact-Analysen und Ratings zu werden. Dank seiner innovativen und einzigartigen Methodik hat das Start-up bereits rund zwanzig Kunden unter Vertrag, und bietet Finanzinstituten qualitativ hochwertige Impact-Analysen, die auf strengen Industriestandards basieren und Transparenz, Vergleichbarkeit und die Kontextualisierung von Daten ermöglichen. Ziel dieser Bewertungen ist es Unternehmen aufzuzeigen, wie diese ihre negativen Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt reduzieren können, und gleichzeitig positive Effekte hinsichtlich der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu schaffen. Dabei geht impak Ratings dank eines dualen Materialitäts-Ansatzes über die traditionelle Analyse von ESG-Themen hinaus. Dieser besteht darin, nicht nur die ESG-Risiken, die Auswirkungen auf das Unternehmen haben können, zu beleuchten, sondern auch die Auswirkungen der Aktivitäten eines Unternehmens auf Mensch und Umwelt zu untersuchen. Dieser Ansatz wird heute als entscheidend dafür angesehen, dass der Finanzsektor als Katalysator für den Wandel unserer Volkswirtschaften fungieren kann, was die Zusammenarbeit des Unternehmens mit wichtigen Marktteilnehmern wie der Societe Generale erklärt.Vertiefte ZusammenarbeitDurch diese einzigartige Marktpositionierung überzeugte das Unternehmen die beiden genannten Partner von einer Investition, welche die Entwicklung des Start-ups erheblich beschleunigen wird. Neben ihrer Rolle als Investor ist die Abteilung Global Banking and Advisory der Societe Generale seit Dezember 2021 ebenfalls Kunde von impak Ratings und integriert bereits deren Impact-Analysen für alle ihre Unternehmenskunden in ihre Geschäftsprozesse."Wir freuen uns über die Stärkung dieser strategischen Partnerschaft mit impak Ratings. Ein gutes Verständnis der ökologischen und sozialen Belange unserer Kunden ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir sie bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien unterstützen können. Mit der Aufnahme des Start-ups in Societe Generale Ventures trägt die Societe Generale dazu bei, den ökologischen und sozialen Wandel der Aktivitäten ihrer Kunden zu beschleunigen", sagte Pierre Palmieri, Head of Global Banking and Advisory, Societe Generale."Altalurra trifft eine ähnliche Entscheidung, indem es eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Impact-Analysen mit impak Ratings unterzeichnet, um damit den besten Standard der Impact-Analyse für institutionelle Investoren in Europa und der ganzen Welt zu setzen.Impulse für nachhaltige FinanzenDer Finanzsektor befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel. Link zur vollständigen Pressemitteilung: https://www.impakfinance.com/press-release/