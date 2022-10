Volkswagen (WKN: 766403) ist nicht nur weniger wert als die Porsche AG (WKN: PAG911), sondern optisch auch extrem billig. Hohe Gewinne und eine stolze Dividendenrendite sind für Anleger jedoch nicht genug Anreiz, um in den Konzern zu investieren. Man könnte dies als Misstrauen gegenüber dem neuen CEO Oliver Blume deuten. Oder sogar versteckte Risiken vermuten. So grotesk billig ist die VW-Aktie derzeit Volkswagen besitzt drei Viertel der Anteile an Porsche, die allein schon rund 60 Mrd. Euro wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...