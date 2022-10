Die Börse ist schon ein merkwürdiger Marktplatz. Überall sonst freuen sich Menschen über Sonderangebote und niedrige Preise. Je länger die Preise niedrig bleiben und man sich günstig mit Qualitätsware eindecken kann, umso besser. Nur am Aktienmarkt ist es andersherum: Anleger freuen sich am meisten über steigende Kurse. Wenn die Aktien doch einmal fallen, dann sollen sie am besten schon am nächsten Tag damit aufhören. So befassen sich derzeit viele Anleger am Aktienmarkt hauptsächlich mit der Frage: ...

