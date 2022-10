Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX erholte sich diese Woche mit einem kräftigen Plus von 5,2% von seinem Jahrestief. An die Spitze der Kurstafel setzten sich die zuletzt besonders unter die Räder gekommenen Werte - allen voran SBO und AT&S. Aber auch die schwergewichtigen Finanzwerte erholten sich. Nur Lenzing schloss infolge schwächerer Faserpreise 10,4% tiefer. Die Nachrichtenlage zu Einzelunternehmen war diese Woche eher dünn gesät. Porr startet ein Aktienrückkaufprogramm bis zu 2% des Grundkapitals für ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Das Volumen beträgt bis zu EUR 10 Mio. Mayr-Melnhof schloss die Übernahme von Essentra Packaging ab, einem auf Pharma & Healthcare Verpackungen spezialisierten Produzenten mit 21 Fertigungsstandorten in Europa und den ...

