Taipei (ots/PRNewswire) -Das Jahr 2022 markiert das 19-jährige Bestehen von GEEKOM, einer der weltweit führenden Marken auf dem Mini-PC-Markt. GEEKOM wurde 2003 in Taiwan, China, gegründet und expandierte im Jahr 2021 in die ganze Welt. GEEKOM bietet High-Performance-Computing-Produkte, die wissenschaftlich und technologisch für Verbraucher auf der ganzen Welt interessant sind.Zur Feier seines 19.-jährigen Bestehens hat GEEKOM die MiniAir 11 Special Edition auf den Markt gebracht. Es wird in einer speziell entworfenen Verpackung geliefert und enthält eine stilvolle Maskottchenfigur und ein individuelles Mauspad als Geschenk! Die MiniAir 11 Sonderausgabe (https://bit.ly/MiniAir11Special-DE) bietet eine Atmosphäre von Kreativität und Tiefgang. Niemand bezweifelt, dass es ein Muss für jeden ist, holen Sie es sich jetzt zu einem besseren Preis!Darüber hinaus hat GEEKOM nicht vergessen, Gfans einen exklusiven Jubiläumsverkauf anzubieten, bei dem die beliebtesten Mini-PCs, darunter der Mini IT11, Mini IT8, Mini IT8 SE und MiniAir 11, zu Sonderpreisen angeboten werden.Der Mini IT11 (https://bit.ly/GEEKOMMiniIT11-DE) bietet die ultimative Konfiguration und hat alles, was man erwartet, von der leistungsstarken CPU bis hin zu feinster Hardware und Design.Ein großartiger kleiner Mini-PC wie der Mini IT8 (https://bit.ly/GEEKOMDEMiniIT8) eignet sich aufgrund seiner sinnvollen Ausstattung, der hochwertigen Komponenten und des günstigen Preises hervorragend für den täglichen Gebrauch.Wenn Sie einen PC für den Heim- und Bürogebrauch benötigen, ist der Mini IT8 SE (https://bit.ly/GEEKOMMiniIT8SEi3-DE) die beste Wahl. Es wird alle Aufgaben dank seiner leistungsstarken CPU, leicht erweiterbaren Arbeitsspeicher und Speicherplatz zu steigern.Das MiniAir 11 (https://bit.ly/GEEKOMMiniAir11-de) vereint zuverlässige Leistung, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und große Flexibilität in einem unglaublich kleinen Formfaktor.Während des Jubiläums gibt es für alle Einkäufe doppelte Gfans-Punkte. Die Kunden können weniger ausgeben, um sich ihren Lieblings-Mini-PC zu sichern, und erhalten dafür doppelte Punkte.Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten enthüllte GEEKOM auch sein Maskottchen Geagle, einen stilisierten Adler, der den mutigen und furchtlosen Geist von GEEKOM symbolisiert. Er trägt ein GEEKOM-Teleskop, das für das Streben und die Beharrlichkeit steht. Seine Flügel sind mechanische Metallarme, die ein Gefühl von Technologie vermitteln.Um den 19. Jahrestag der GEEKOM zu feiern, gibt es die Website www.geekompc.com. Vergiss nicht, dass die Party zum 19. Geburtstag von GEEKOM am 8. Oktober 2022 beginnt und am 31. Oktober 2022 endet.