Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex erholte sich in der letzten Woche. Er stieg in EUR um +4,1%. Der S&P 500 legte um +4,3% zu. Der Stoxx 600 notiert im Wochenvergleich um +2,2% höher, der Nikkei 225 stieg in EUR um +5%. Der Preis für ein Barrel Brent-Erdöl hat in der letzten Woche um +8,7% zugelegt und der Goldpreis ist um +3,3% gestiegen. Die relative Schwäche europäischer Aktien im Vergleich zu den US-Aktien hält an. Seit Jahresbeginn notiert der Stoxx 600 9,8%-Punkte tiefer als der S&P 500. Eine baldige Änderung diesbezüglich ist nicht in Sicht. Für die kommende Berichtsaison in Europa für das 3Q wird erwartet, dass das Umsatzwachstum geringer wird und auch die Gewinnwachstumsrate sinkt. Ab dem 1Q 2023 werden dann für europäische ...

