Afrika gilt weithin als Kontinent mit großen Herausforderungen - gleichzeitig bietet er aber auch ein beeindruckendes Potenzial an Chancen, vor allem im Bereich der Bodenschätze. Afrika hat eine junge Bevölkerung, die schnell wächst. Nach Schätzungen des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie könnte die Bevölkerung des Kontinents bis 2050 rund 20 % der Weltbevölkerung ausmachen, und bis 2035 wird Afrika voraussichtlich das größte Arbeitskräftepotenzial der Welt haben. Zusammen mit seinem Reichtum an hochwertigen natürlichen Ressourcen wird Afrika in den kommenden Jahren für die Weltwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Viele Unternehmen haben das Potenzial Afrikas längst erkannt. Nicht alle von ihnen haben bei ihren Geschäften auf dem Kontinent verantwortungsvoll gehandelt, und es gab Beispiele für die Ausbeutung von Ländern und die schlechte Behandlung von Arbeitnehmern. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen, die in Afrika Fuß fassen, auf die Bedingungen vor Ort achten, faire Praktiken anwenden und so den Ländern helfen können - anstatt ihnen zu schaden. Einige Unternehmen machen dies in verschiedenen Branchen vor.

Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200) geht im Rohstoffsektor mit gutem Beispiel voran

Internationale Unternehmen, die in Afrika tätig sind, werden sich zunehmend ihrer Verantwortung bewusst, einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf die lokalen Gemeinschaften und das Land, in dem sie tätig sind, auszuüben. Ein Beispiel dafür ist Evolution Energy Minerals, ein australisches Unternehmen, welches das Chilalo-Graphitprojekt im Südosten Tansanias entwickelt. Graphit gehört zu den Rohstoffen, für die in den kommenden Jahren ein erheblicher Anstieg der Nachfrage prognostiziert wird. Evolution Energy Minerals hat sich dazu verpflichtet, führende ESG-Standards einzuhalten, während es sich darauf konzentriert, Vorteile für die Bereiche rund um sein Chilalo-Projekt und für Tansania im Allgemeinen zu schaffen. Evolution Energy Minerals strebt einen kohlenstofffreien Betrieb in Chilalo an, was nur ein Element der Einhaltung führender ESG-Praktiken ist. Das Unternehmen ist bereits an der Börse notiert.

Siemens (ISIN: DE0007236101) als einer der Pioniere für grüne Energie in Afrika

Der deutsche Elektronik- und Elektrotechnikkonzern ist bereits seit Jahrzehnten in Afrika aktiv. Im Jahr 2015 erhielt Siemens den Zuschlag für das größte Windenergieprojekt Afrikas. Viele weitere spannende Aufträge folgten. Seit vielen Jahren betreibt der Konzern auf dem Kontinent Projekte in den Bereichen Berufsbildung, Mobilität, Energieversorgung und Industrialisierung.

Die Autoindustrie wächst in Afrika mit Volkswagen (ISIN: DE0007664039) und Co.

Die Automobilindustrie war in Afrika im weltweiten Vergleich noch nie besonders stark - aber sie ist auf dem Vormarsch. Mit Volkswagen ist ein deutsches Traditionsunternehmen bereits seit 1951 in Afrika aktiv. Inzwischen hat VW auch Werke in Algerien, Ghana, Nigeria, Ruanda und Kenia. Mit der Corona-Pandemie hat der Autobauer gezeigt, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist und breite Unterstützung in Afrika leistet. Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000) und BMW (ISIN: DE0005190003) sind schon lange in Afrika aktiv.

Afrika ist gastfreundlich - aber es braucht auch gute Gäste

Afrika ist ein Kontinent, der unglaublich viel zu bieten hat. Das Potenzial dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen - und Unternehmen aus anderen Ländern und Kontinenten sind willkommen, um die Entwicklung voranzutreiben. Aber sie müssen sich dabei auch als gute Gäste erweisen. Einige Unternehmen machen vor, wie das gehen kann.

