Bei Süss MicroTec ISIN: DE000A1K0235 hatten wir am 02. Oktober den Einstieg vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme in den RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Süss MicroTec hat sich von über 17,00 Euro auf unter 10,00 Euro nach unten verabschiedet. Nehmen Sie die Aktie auf die Watchliste und wer Mut beweist, kann ab 10,25 Euro einsteigen." Mit diesem Trade konnte man bis zu 7,98 Prozent Gewinn erzielen. Wird 11,10 Euro überschritten, sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...