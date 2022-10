Wir blicken zurück auf den Handelsverlauf in der letzten Kalenderwoche. Ausgehend vom in USD gehandelten Goldpreis betrachten wir für unsere deutschen Leser natürlich auch die Preisentwicklung von Gold in Euro. Es sah im Laufe der Woche so aus, als wenn unser geschätztes Edelmetall endlich wieder Kursgewinne erzielen würde, aber der Freitag hat die Hoffnungen erst einmal eingebremst. Dennoch bleibt es dabei. Das Wochentief wurde bereits amMontag 03.10.2022 gesehen. Zu Handelsstart rutschte der Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...