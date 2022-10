Der Mainzer Impfstoffplatzhirsch BioNTech arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Sichern momentan (und vermutlich auch noch in den kommenden Jahren) die Covid-Impfstoffe die Zukunft, blicken die Mainzer schon deutlich weiter in die Zukunft und haben jetzt mit Australien einen wichtigen Partner gewonnen. An der Börse zeichnet sich ebenfalls seit einigen Tagen ein großes Comeback der Aktie ab…

Der australische Bundesstaat Victoria und BioNTech haben eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. BioNTech will mRNA-basierte Impfstoffe und Therapien erforschen und letztlich auch entwickeln und produzieren. Dabei wollen die Mainzer in Melbourne eine mRNA-Produktionsanlage errichten, um die Produktkandidaten zu erforschen und zu entwickeln.

