Der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Denn obwohl die Auftragsbücher bereits gut gefüllt sind, ziehen die Hamburger einen Auftrag nach dem anderen an Land. Schließlich ist die Energiewende in vollem Gange und die Nachfrage nach Windrädern dürfte in den kommenden Jahren sogar noch steigen. Zuletzt gab es einen neuen Auftrag aus Finnland…

Der größte Windkraftbetreiber Finnlands Exilion hat beim Hamburger Windkraftanlagenbauer Anlagen mit einer Gesamtleistung von 100 Megawatt geordert. Die Anlagen, die auf dem Land installiert werden, sollen im Frühjahr 2024 errichtet werden. Der Auftrag ist ein weiterer Beleg für die gute Auftragslage bei Nordex. Zuletzt war einzig die Marge das Problem, doch daran arbeitet Nordex bereits mit Hochdruck.

Die Börse verkennt momentan noch das gigantische Potenzial der Energiewende.

