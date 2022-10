Die Inflation ist auch im September noch höher geklettert. Anleger können sich mit dem passenden Index wappnen. Sie ist gekommen, um zu bleiben. Auf zehn Prozent ist die Inflation in Deutschland im September gestiegen. So hoch war der Wert seit 1951 nicht mehr. Dabei nehmen wir sie selbst sogar als noch viel höher wahr. Laut einer Umfrage der Internationalen Hochschule liegt die gefühlte Inflation der Deutschen bei etwa 34 Prozent. Kein Wunder, denn die hohen Preise sind in unserem täglichen Leben ...

