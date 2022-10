Der Oktober des Jahres 2022 startete börsentechnisch wieder erfolgreicher. S&P 500, DAX, NASDAQ und andere Indizes legten deutlich zu. Nach einem volatilen September mit einem starken Abverkauf könnte das eine Erholung bedeuten. Oder auch mehr. Natürlich ist ein einzelner Monat und eine Investition innerhalb eines so kurzen Zeitraums nicht kriegsentscheidend. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wir in drei Jahren in der Retrospektive sagen: Mensch, hätte ich mal im Oktober des Jahres 2022 mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...