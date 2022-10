Fügen / Tirol (ots) -"Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen" - im familiengeführten 4-Sterne-superior Gartenhotel Crystal in Fügen im Zillertal - Tirol.Crystal-Mitarbeiter zu sein, lohnt sich, denn es erwartet dich nicht nur eine tolle und vielfältige Naturlandschaft, sondern auch ein Arbeitsumfeld, das familiärer und abwechslungsreicher nicht sein könnte. Besonderen Wert legt Peter Unterguggenberger, Hoteldirektor vom Gartenhotel Crystal (https://www.recruiting-gartenhotel-crystal.com/), auf Mitarbeitertraining & Weiterbildung. Denn nur wer sich weiterbildet, kann die Karriereleiter auch in der Hotellerie nach oben klettern.Das sagt Peter dazu: "Durch Schulungen geben wir unseren Mitarbeitern die Chance sich ständig zu verbessern. Es freut uns, wenn Mitarbeiter sich aktiv in die Crystal Familie einbringen und Freude an Ihrer Arbeit mitbringen. Noch mehr macht uns glücklich, wenn wir höhere Stellen im Haus durch Mitarbeiter aus eigenen Rängen besetzen dürfen. Bei einigen Mitarbeitern durften wir bereits tolle Erfolgsgeschichten miterleben und wir freuen uns auf viele weitere."Es warten aber noch weitere Benefits auf dich.Unweit vom Hotel entfernt befindet sich das Crystal Mitarbeiterhaus. Zusätzlich dazu befinden sich auch im Hotel Wohnmöglichkeiten für Mitarbeiter. Insgesamt stehen 22 Zimmer zur Verfügung. Die ganztägliche Verpflegung ist inklusive: Frühstück, Mittagessen und Abendessen.Entspannung muss auch sein, deshalb steht den Crystal-Mitarbeitern jeden Donnerstag von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr der hoteleigene SPA und Wellnessbereich zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch 50 % auf Massagebehandlungen und 20 % auf Kosmetikbehandlungen im atrium spa, kostenlose Teilnahme am Crystal "Spa & Active - Wochenprogramm" (Wanderungen, Yoga, Meditationen etc.) sowie diverse Ermäßigungen bei verschiedenen Firmen in der Umgebung (GC Zillertal/Uderns, Intersport Bründl, ...)Und in der Freizeit lockt das Zillertal mit einem umfangreichen Aktivangebot direkt vor der Haustür. Das Zillertal gilt als außergewöhnlich schönes Naturparadies und inmitten dieser Pracht liegt das Gartenhotel Crystal. Was auch immer deine Lebensgeister zur neuen Hochform auflaufen lassen, hier findest du nahezu unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten. Ob Sommer oder Winter, die Natur lockt zu jeder Jahreszeit und bietet für jeden Geschmack vielfältigste Auswahl.- Talstation Spieljoch nur 300 m vom Hotel entfernt- 4 Großraumskigebiete (inkl. Gletscher), 179 Liftanlagen, 508 Pistenkilometer- Skibushaltestelle direkt am Hotel (20 min zum Skigebiet Hochzillertal)- bestens präparierte Winterwanderwege in Fügen und Umgebung- abwechslungsreicher Winterspaß abseits der Piste- 1.400 km bestens beschilderte Wanderwege- 30 Natur- und Erlebnispfade- 31 km langer Zillertal Radweg (Mayrhofen - Inntal)- 800 km Bike- und Radwege, 7 Single Trails- 18-Loch Golfanlage (Golfclub Zillertal) 3 km vom Hotel entfernt- breites Angebot an Sehenswürdigkeiten bzw. SchlechtwetterprogrammWillst du Teil der "Crystal Familie" sein und in einem jungen, dynamischen & herzlichen Team arbeiten? Freundlichkeit, Motivation, Engagement, Aufmerksamkeit und vor allem Freude und Interesse an der Arbeit stehen hier im Vordergrund. Bringst du das mit? Dann bewirb dich noch heute. Hoteldirektor Peter Unterguggenberger freut sich auf deine Bewerbung, entweder online unter www.recruiting-gartenhotel-crystal.com, per Mail: peter@gartenhotel-crystal.at oder telefonisch unter +43 5288 62425.Pressekontakt:Gartenhotel Crystal****superiorFamilie WetscherHoteldirektor: Peter UnterguggenbergerHochfügener Str. 63A-6263 Fügen, Tirol, ÖsterreichTel. +43 5288 62425info@gartenhotel-crystal.atwww.gartenhotel-crystal.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Gartenhotel Crystal****superior, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160765/5339906