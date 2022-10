Ist von der Energiekrise und dem damit verbundenen Ausbau der alternativen Energien in den Bilanzen schon etwas zu sehen? Ein erstes Indiz dürfte der norwegische Wasserstoffspezialist NEL mit seinen Zahlen für das dritte Quartal liefern. Nach der Enttäuschung über die Ergebnisse aus dem zweiten Quartal liegt auf dem Verkündungstermin am 20. Oktober also ganz besonderes Augenmerk. Passend dazu verstärkt die USA ihr Engagement im Bereich Wasserstoff…

Denn NEL erhält vom US-Verteidigungsministerium insgesamt 5,6 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von PEM-Elektrolyseuren, die vor allem durch eine kostengünstige Speicherung von Wasserstoff bestechen. NELs Vizepräsidentin für den Bereich Forschung und Entwicklung zeigt sich begeistert: "Dieses Projekt wird ein wichtiger Wegbereiter für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff in großem Maßstab ...

