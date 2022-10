Energieknappheit, Sicherheitspolitik, Inflation: Ein Jahr vor den Parlamentswahlen gibt es so viele Unsicherheiten wie noch selten.Bern - Energieknappheit, Sicherheitspolitik, Inflation: Ein Jahr vor den Parlamentswahlen gibt es so viele Unsicherheiten wie noch selten. Thomas Widmer, Politologe an der Universität Zürich, zeigt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf, welches Szenario für welche Partei von Vorteil wäre - und weshalb er die Grünen im Nachteil sieht. Eines nimmt Widmer vorneweg: «Von Wahltermin...

Den vollständigen Artikel lesen ...