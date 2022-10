Kräftig auf die Anleger-Nase gab es zuletzt für JinkoSolar-Aktionäre. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 8,23 Prozent. Das Wertpapier verabschiedete sich an vier der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Am Donnerstag hat JinkoSolar den Vogel abgeschossen mit einem Minus von 4,85 Prozent. Geht es nun noch weiter runter oder können wir schon wieder kaufen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. JinkoSolar hat nämlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterstützung. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...