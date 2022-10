Ohne Open Source würde das Internet wohl gar nicht existieren. Wenn es doch der Fall wäre, dann würde das World Wide Web auf jeden Fall nicht so aussehen, wie es das heute tut. Unter Open Source versteht man Plattformen und Softwares, bei denen der Quellcode frei zugänglich ist. Ein solcher Code sorgt dafür, wie sich das Programm gibt und welche Tätigkeit es ausführt. Bei der Entstehung des Internets wurden Kommunikationsprotokelle gerne in Form von "Request For Comments", also der Marke "Ich bitte um Kommentare", in die Öffentlichkeit gestellt - und das gibt es auch heute noch. Dritte können Open-Source-Programme und Open-Source-Plattformen nicht nur einsehen, sondern auch teilhaben. Ein Prinzip, welches erfolgreich war und ist. Der Umsatz von Open-Source-Software lag laut "Statista" im Jahr 2008 bei rund 8 Milliarden Euro. 2020 waren es gute 57 Milliarden Euro - in jedem Jahr stieg der Wert an.

Open Source ist als Software zu verstehen, doch wohl gleichzeitig eine Philosophie und eine Form des Denkens. Die Zusammenarbeit in einer Open-Source-Community ist eine Herangehensweise, die viele Menschen und auch Unternehmen schätzen. Die Philosophie basiert dabei auf dem Wert der intellektuellen Freiheit und einer Community, welche daraus wachsen kann. Wichtige Faktoren sind die Gemeinschaft, Transparenz, Bereitstellung, Einbeziehung und Collaboration. Aus Open-Source-Software und Open-Source-Plattformen haben sich über die Jahre hinweg viele Communities entwickelt, die eine große Power im globalen Markt erreicht haben. Technologischer und wissenschaftlicher Fortschritt wäre ohne das Open-Source-System nicht in der Weise möglich gewesen, wie er sich entwickelt hat. Außerdem bietet Open Source auch ein spannendes Geschäftsmodell, welches sich bewährt hat, aber immer weiter und neu gedacht wird.

Open-Source-Aktien: Welche Unternehmen denken Open Source modern?

Fandifi Technology Corp. (ISIN: CA3024371088): Den gemeinschaftlichen Gedanken von Open Source greift auch Fandifi Technology Corp. aus Kanada auf - allerdings in einer Art und Wiese, die sich deutlich von den klassischen Open-Source-Denkweisen unterscheidet. Der Konzern setzt auf eine gemeinschaftsbasierte Fähigkeit zur Erstellung von Prognosen. Er wurde im Jahr 2006 gegründet und hat eine globale Plattform aufgebaut. Diese bietet Vorhersagen und jede Menge Fan-Engagement. "Fandifi ist, wenn Fan-Engagement auf Echtzeit-Vorhersagen trifft", ist der Leitsatz, auf dem die Plattform basiert. Fandifi Technology Corp. kreiert Fanerlebnisse und erlaubt es einer vielfältigen Gruppe aus aller Welt, an den Vorhersagen und der Community teilzuhaben. Die Open-Source-Philosophie schwingt da immer mit. Die Plattform ist eine ein Social-Engagement-Tool das gleichzeitig Fans und Entwicklern offensteht. Das kanadische Unternehmen denkt damit einen gemeinschaftlichen Gedanken, der Open Source ausmacht, komplett neu.

IBM (ISIN: US4592001014): Der US-Konzern stellt einen der großen Vordenker und Vorreiter rund um Open Source dar. Das Open-Source-Engagement von IBM ist eindrucksvoll, es reicht von der Blockchain-Technologie über KI bis hin zu Betriebssystemen.

Elastic (ISIN: NL0013056914): Das amerikanisch-niederländische Unternehmen stellt eine führende Plattform für suchbasierte Lösungen. Kunden, Unternehmen und Beschäftigten kann dadurch geholfen werden, dass sie schneller finden, was sie suchen.

Arista Networks (ISIN: US0404131064): Der Netzwerktechnik-Hersteller besitzt eine moderne und offene Kernarchitektur. Arista steht für 20 Millionen Cloud-Netzwerkports.

Globale Aktien Dividende & Nachhaltigkeit (ISIN: LU2158475785): Das Gedankengut von Open Source findet sich in einigen Unternehmen dieses Fonds. Zu den Top-Holdings gehören IBM, Microsoft (ISIN: US5949181045) und Intel (ISIN: US4581401001).

Open Source: Eine Philosophie der Zukunft?

Die Entwicklung von Open Source hat gezeigt, dass durch die Philosophie rund um Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft viel erreicht werden kann. Eine digitale Welt ist ohne dementsprechende Softwares und Plattformen kaum vorzustellen. Der gemeinschaftliche Gedanke hat viele Bereiche geprägt. Mittlerweile wird er von einigen Unternehmen neu gedacht, was noch mehr Möglichkeiten in die verschiedensten Richtungen mit sich bringt.

