Videoanalyse DAX am Sonntag den 09.10.2022: Jahrestiefs Nasdaq im Fokus, 12400 wieder unterschritten, diese Daten stehen im Trading Fokus. DAX nach der ersten Oktoberwoche Der DAX hat in dieser Woche zwar ein Plus erreicht, aber weit unter den Hochs der Handelswoche geschlossen. Dabei startet die Woche sehr dynamisch und erreichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...