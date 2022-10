Früher raus aus der Kohleverstromung, mehr Tempo beim Ausbau der regenerativen Energien. Konzernlenker Markus Krebber überrascht bei RWE zudem mit einem milliardenschweren Zukauf in Amerika. Anleger belohnen seine Strategie bei der RWE-Aktie. Von Klaus Schachinger Markus Krebber beschleunigt den Wandel von Deutschlands größtem Energieversorger RWE zum Produzenten und Lieferanten von grünem Strom. In einer Vereinbarung in Eckpunkten mit dem Bundeswirtschaftsministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...