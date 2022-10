ISERNHAGEN (dpa-AFX) - Die AfD hat bei der Landtagswahl in Niedersachsen nach Einschätzung ihres Spitzenkandidaten Stefan Marzischewski-Drewes einen festen Platz in dem Bundesland errungen. Die AfD sei allen Widerständen zum Trotz "in einem schwierigen Bundesland wie Niedersachsen schlagartig angekommen", sagte Marzischewski-Drewes am Sonntagabend auf der Wahlparty der AfD in Isernhagen bei Hannover. "Wir haben ein wunderbares Wahlergebnis erzielt, weil wir gemeinsam sind." Erneut in den Landtag einzuziehen, sei schwierig gewesen. "Wir haben unser Ergebnis verdoppelt."/evs/DP/he