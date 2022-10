LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Bahn/Sabotage:

"Kommunikationskabel, Stromleitungen, Rohstoffröhren - das alles sind Lebensadern. Werden sie zerstört, hat das, ganz unabhängig vom Verursacher, erhebliche Auswirkungen auf unseren Alltag. (...) Jetzt haben wir es plötzlich nicht mit unsichtbaren Attacken per Softwarecode innerhalb von Computernetzen zu tun, sondern mit direkter Gewalteinwirkung auf physische Leitungen. Obwohl räumlich begrenzt, war das erschreckend effektiv. Das Bedrohungspotenzial ist also erheblich. Und die Bandbreite der potenziell betroffenen Einrichtungen macht deutlich, wie groß die Herausforderung ist, für einen adäquaten Schutz zu sorgen. Experten warnen seit langem, dass staatliche Stellen das bisher vernachlässigt haben. Nachlässigkeit können wir uns in derart unsicheren Zeiten aber nicht mehr leisten."/be/DP/he