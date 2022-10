Der Gewinner in der Kategorie Frischobst & -gemüse (Fresh Produce) ist Surinver, in der Kategorie O&G-Industrie ging er an Syngenta und in der Kategorie Nachhaltigkeit und Engagement ist der Gewinner Granada La Palma, wobei jeder 2.000 EUR bekam. Kürbis-Desserts. Foto © IFEMA Madrid Insgesamt nahmen 15 Obst- und Gemüseprodukte und -dienste an den Innovation...

Den vollständigen Artikel lesen ...