Ein weiteres Jahr bekommt die Kirsch-Birnen-Rispentomate Lobello den Preis für das beste Aroma "Flavor of the Year" 2022 verliehen. Das ist das vierte Jahr in Folge, wo diese Kirschtomate diese Anerkennung in einem Wettbewerb gewinnt, der durch eine Blindverkostung von Verbrauchern durchgeführt wird. Foto © Caparrós Nature Zudem wurde ihr auch der...

