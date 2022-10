Die Kartoffelernte in Niederösterreich kam in den vergangenen Tagen zwar regional unterschiedlich voran, mittlerweile ist aber ein Großteil der Felder gerodet und die Ernte im Weinviertel sollte bis zum Wochenende weitgehend abgeschlossen sein. Die Anlieferungsmengen und Lagerbestände bei den Händlern liegen unter den Vorjahren, so das Agrarisches Informationszentrum...

