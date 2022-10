NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 64 auf 29 Euro gesenkt. Analyst James Vane-Tempest senkt seine Ergebnisschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie um bis zu 37 Prozent. Die momentane Bewertung der Papiere des Dialysespezialisten hält er angesichts anhaltender Probleme für fair./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 10:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2022 / 19:01 / ET

