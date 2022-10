DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BSI-PRÄSIDENT - Nach einem Bericht des ZDF Magazin Royale über Kontakte des Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, zu einem dubiosen Verein plant Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Ablösung des Behördenchefs. "Es wird geprüft, wie ein schneller Präsidentenwechsel erreicht werden kann", zitierte die Bild-Zeitung das Bundesinnenministerium. Auch das Handelsblatt und der Spiegel berichteten unter Berufung auf Regierungskreise von einer geplanten Ablösung Schönbohms. Schönbohm soll anhaltend Kontakte zu einem Verein mit dem Namen Cyber-Sicherheitsrat Deutschland pflegen, der Kontakte zum russischen Geheimdienst haben soll. Ein gemeinsamer Auftritt Faesers mit Schönbohm zur Vorstellung des BSI-Lageberichts 2022 diese Woche sei abgesagt worden. (ZDF Magazin Royale, Bild, Handelsblatt, Spiegel)

TELEFONNETZ - Holger Berens, Vorstandschef des Bundesverbands für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI), hat vor Angriffen auf das deutsche Telekommunikationsnetz gewarnt. "Weder das Telefonnetz noch die wichtigsten Internetknotenpunkte sind ausreichend gegen Attacken abgesichert", sagte er zu Bild. Saboteure hätten es leicht, große Schäden anzurichten. Entwarnung gab er hingegen für die Sicherheitslage der Atomkraftwerke: "Die deutschen Meiler sind gut gesichert", lobte Berens. Die Meiler würden physisch ständig durch Sicherheitskräfte abgeschirmt und hätten auch spezielle Schutzvorkehrungen gegen digitale Angriffe, so Berens. (Bild)

TARIFVERHANDLUNGEN - In der Tarifrunde für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie setzen die Arbeitgeber auf Einmalzahlungen und die von der Politik geschaffene Möglichkeit, bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei an Beschäftigte auszuzahlen. "Mir schwebt vor, dass wir Energiepreisbeihilfen vielleicht im März 2023 und März 2024 hinbekommen, so dass die Beschäftigten eine Entlastung auf dem Lohnzettel haben, wenn sie ihre Nebenkostenabrechnung erhalten", sagte Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf dem Handelsblatt. Eine von der IG Metall geforderte prozentuale Erhöhung der Entgelte passe dagegen nicht zur "konjunkturellen Lage". (Handelsblatt)

VERDI - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will für die 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen und beim Bund eine Tariferhöhung um mindestens 10 Prozent erreichen. Wie der Tagesspiegel berichtet, beschließen die Gremien von Verdi und Beamtenbund am Dienstag eine zweistellige Lohnforderung. Ausschlaggebend für die höchste Tarifforderung seit Jahrzehnten sei die hohe Inflationsrate. Der Appell der Arbeitgeber an die Gewerkschaften, "bei der Forderungsfindung maßvoll zu sein und die schwierige Situation der kommunalen Arbeitgeber angemessen zu berücksichtigen", blieb ungehört. (Tagesspiegel)

STEUERN/GRUNDSTÜCKE - Im Kampf gegen Mangel an Wohnraum will Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) unbebaute Grundstücke höher besteuern lassen. Wie Bild meldet, soll auf dem Wohngipfel am Mittwoch dazu ein entsprechender Beschluss gefasst werden. Danach sollen Kommunen ermuntert werden, "baureife, aber unbebaute Grundstücke höher zu besteuern", zitiert die Zeitung aus einem entsprechenden Beschlussentwurf. Die Erhöhung der so genannten Grundsteuer C soll Anreize setzen, dass baureife Grundstücke tatsächlich bebaut werden und "nicht als Spekulationsobjekt dienen". (Bild)

EU-BEAMTE/GEHALT - Die fast 50.000 EU-Beamten sollen in diesem Jahr einen deutlichen Gehaltsaufschlag erhalten. Wie Bild berichtet, sollen die Bezüge rückwirkend zum 1. Juli um 6,9 Prozent steigen. Das gehe aus Berechnungen der EU-Kommission für den Haushaltsausschuss des EU-Parlaments hervor. Danach würde das Grundgehalt eines EU-Beamten je nach Besoldungsgruppe um 210 Euro bis 1.460 Euro im Monat steigen. So würde EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 2.015 Euro mehr Grundgehalt bekommen, ein EU-Kommissar 1.643 Euro mehr. Bild zufolge kritisieren die EU-Staaten die anstehende Erhöhung scharf und fordern eine "einmalige Aussetzung" sowie die Überprüfung von "Höhe und Dauer" der Zulagen und des günstigen Steuersystems für die Beschäftigten der EU-Behörden. (Bild)

EU-GASPREISDECKEL - Der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert einen EU-Deckel für Gasimporte. Deutschland dürfe beim Entlastungspaket für die hohen Gas- und Stromkosten die europäische Dimension nicht länger ignorieren. "Die Bundesregierung sollte dem europäischen Vorschlag eines gemeinsamen Deckels für Gasimporte zustimmen", schreibt Fratzscher in einem Meinungsbeitrag für den Tagesspiegel. Wenn der deutsche Staat mit seinen tiefen Taschen deutlich höhere Subventionen an seine Unternehmen zahle, entstehe für diese ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den europäischen Wettbewerbern und damit ein größeres wirtschaftliches Problem für die schwächsten Länder Europas. Nur als Teil eines geeinten Europas aber werde Deutschland durch die Energiekrise kommen. Außerdem fehle im Entlastungspaket die langfristige Perspektive in Bezug auf Klimaschutz und technologische Transformation. (Tagesspiegel)

