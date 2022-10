DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des "Tags des Sports" geschlossen. In Südkorea findet wegen des "Tags des koreanischen Alphabets" kein Handel statt. Der US-Anleihehandel bleibt wegen des "Columbus Day" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die Expertenkommission zur Gaspreisbremse stellt am Montag den bisherigen Stand ihrer Arbeit vor. Die drei Vorsitzenden des von der Bundesregierung eingesetzten Gremiums äußern sich am Vormittag (10.30 Uhr) zu einem "Zwischenbericht". Die Kommission tagte auch am späten Sonntagabend noch. Einzelne Mitglieder hatten zuvor die Erwartungen an umfassende Ergebnisse schon am Montag gedämpft. Die Gaspreisbremse ist das zentrale Element des 200 Milliarden Euro schweren "Abwehrschirms" der Bundesregierung in der Energiekrise. Sie soll die Gaskosten von Privathaushalten und Unternehmen senken. Die genaue Ausgestaltung ist aber offen. Hierzu soll die Kommission Vorschläge unterbreiten. Der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnte vor Enttäuschung. "Die Strom- und Gaspreisbremse wird unweigerlich für alle - Menschen, Unternehmen und europäische Nachbarn - viel Enttäuschung und Empörung hervorrufen". Die deutsche Gaspreisbremse müsse gleichzeitig Entlastung bringen und Anreize zu Einsparungen. Auch gedeckelt müsse der Preis für Gas und andere Energie deshalb hoch bleiben.

TAGESTHEMA II

Nach der Landtagswahl vom Sonntag steuert Niedersachsen auf Rot-Grün zu: Ministerpräsident Stephan Weil und die Landes-SPD wurden klar stärkste Kraft - mit deutlich verbesserten Grünen reicht es im neuen Landtag für eine Regierungskoalition. Die CDU, die bisher als Juniorpartner mit der SPD regierte, verlor deutlich. Laut vorläufigem Ergebnis schaffte es die FDP nicht mehr in den Landtag, zulegen konnte die AfD. Die SPD kam auf 33,4, die CDU auf 28,1, die Grünen auf 14,5, die AfD auf 10,9.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.219,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 3.643,00 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 11.068,50 -0,3% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.005,15 -0,6% +/- Ticks Bund -Future 137,83 +15 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 12.273,00 -1,6% DAX-Future 12.245,00 -1,7% XDAX 12.228,30 -1,7% MDAX 22.530,96 -2,1% TecDAX 2.730,39 -2,6% EuroStoxx50 3.375,46 -1,7% Stoxx50 3.378,48 -0,7% Dow-Jones 29.296,79 -2,1% S&P-500-Index 3.639,66 -2,8% Nasdaq-Comp. 10.652,41 -3,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,68 -119

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: "Die Marktteilnehmer sind weiter risikoscheu, und das global", so ein Händler, unter anderem mit Blick auf die weiter steigenden Zinsen. Auf die Stimmung drückten auch schwache Konjunkturdaten aus China. Nun wartet der Markt auf den Start der Berichtssaison in den USA, dort legen im Wochenverlauf unter anderem die Großbanken ihre Zahlen auf den Tisch. Daneben dürften am Donnerstag die US-Verbraucherpreise weiteren Aufschluss über die nächsten Schritte der US-Notenbank geben. "Der Markt dürfte zunächst nervös bleiben", so ein weiterer Händler. Im Blick steht auch am der Vormittag erwartete Vorschlag der Kommission zur Gaspreisbremse in Deutschland. "Sollte der Markt den Eindruck gewinnen, dass er der Wirtschaft hilft und den privaten Konsum deutlich stützt, könnte der Vorschlag positiv aufgenommen werden", so der Marktteilnehmer. Allerdings haben einzelne Mitglieder die Erwartungen an umfassende Ergebnisse für diesen Montag schon wieder gedämpft.

Rückblick: Sehr schwach - Nach Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktbericht kam starker Abwärtsdruck auf. Denn trotz der kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank der vergangenen Monate präsentierte sich der US-Arbeitsmarkt robust. Damit dürfte die Fed die Leitzinsen wie geplant weiter nach oben nehmen, so die Spekulation. Dazu hatten zuvro neue Konjunkturdaten aus Deutschland ein düsteres Bild gezeichnet. Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen kräftig nach oben. Um 5,4 Prozent nach oben ging es mit mit Kurs der Credit Suisse. Die Bank will nun Anleihen für umgerechnet knapp 3 Milliarden Franken zurückkaufen. Nach dem Kursverfall der Anleihen wegen der globalen Zinserhöhungen könnten damit hohe Buchgewinne eingefahren werden, hieß es. STMicro fielen um 5,3 Prozent, auch andere Titel der Halbleiterbranche standen nach enttäuschenden Zahlen bzw. Ausblicken von Samsung und AMD unter Druck. Im DAX gaben Infineon um 3,7 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Adidas und Puma gehörten nach schwache Einzelhandelsdaten zu den größten DAX-Verlierern. Adidas verloren 5,2 Prozent, auch weil der Sportartikelhersteller seine Werbepartnerschaft mit dem Musiker und Designer Kanye West auf den Prüfstand stellt. "Eine Trennung könnte für Adidas sehr teuer werden", so ein Händler. Puma fielen um 5,1 Prozent. Fielmann brachen nach einer Abstufung durch Hauck Aufhäuser auf "Sell" um 6,2 Prozent ein. Für die Analysten stellen sich zwei Herausforderungen: Die schlechte Stimmung der Verbraucher dürfte sich negativ auf den Umsatz auswirken, und der Druck auf die Margen dürfte durch die hohe Inflation zunehmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die sehr schwache Wall Street zog die Kurse in der Breite noch etwas weiter nach unten gezogen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten waren dabei nicht zu beobachten.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Im Fokus stand der Arbeitsmarktbericht für September, der mit einer unerwartet niedrigen Arbeitslosenquote positiv überrascht hatte. Im Handel wurde das dahingehend imterpretiert, dass die bisherigen schon kräftigen Zinserhöhungen in den USA offenbar gut weggesteckt wurden, und sich deswegen die US-Notenbank auf ihrem Harschen Zinserhöhungskurs nicht beirren lassen dürfte und weiter kräftig an der Zinsschraube drehen wird. Alle Sektoren verbuchten Kursverluste, wobei sich der Energiesektor (-0,7%) dank stark steigender Ölpreise noch am besten hielt. Größter Verlierer war der IT-Sektor (-4,1%). Halbleiterwerte wurden verkauft, nachdem AMD (-13,9%) eine Umsatzwarnung abgegeben hatte. Intel verloren 5,4 und 8 Prozent. Levi Strauss (-11,7%) hatte durchwachsene Zahlen vorgelegt und den Ausblick gesenkt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 +5,4 4,26 358,2 5 Jahre 4,15 +8,0 4,07 288,9 7 Jahre 4,03 +5,9 3,97 258,8 10 Jahre 3,89 +6,4 3,82 237,6 30 Jahre 3,84 +5,3 3,79 193,8

Anleihen wurden mit der Erwartung weiter steigender US-Zinsen nach der unerwartet gesunkenen US-Arbeitslosenquote verkauft, die Renditen stiegen weiter.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 18:24 Uhr % YTD EUR/USD 0,9738 +0,0% 0,9737 0,9768 -14,4% EUR/JPY 141,61 +0,0% 141,56 141,85 +8,2% EUR/CHF 1,0060 +0,0% 1,0059 1,0072 -6,7% EUR/GBP 0,8788 +0,1% 0,8777 0,8788 +4,6% USD/JPY 145,41 +0,0% 145,37 145,22 +26,3% GBP/USD 1,1081 -0,1% 1,1094 1,1114 -18,1% USD/CNH 7,1197 -0,0% 7,1217 7,1244 +12,0% Bitcoin BTC/USD 19.467,39 -0,1% 19.483,61 19.434,16 -57,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit den starken Arbeitsmarktdaten und weiter anziehenden Marktzinsen an. Der Dollarindex gewann 0,5 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,84 92,64 -0,9% -0,80 +30,5% Brent/ICE 96,93 97,92 -1,0% -0,99 +31,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise liefen weiter rasant aufwärts, sie profitierten noch immer von dem Kürzungsbeschluss der Opec+. Sie hatte die tägliche Produktionsquote im frühen Wochenverlauf um 2 Millionen Barrel gesenkt. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 92,64 Dollar - den höchsten Stand seit fünf Wochen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.688,62 1.694,70 -0,4% -6,08 -7,7% Silber (Spot) 19,77 20,13 -1,8% -0,36 -15,2% Platin (Spot) 910,75 918,68 -0,9% -7,93 -6,2% Kupfer-Future 3,42 3,40 +0,6% +0,02 -22,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold war aufgrund steigender Anleihezinsen und des starken Dollar nicht gefragt. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,9 Prozent und rutschte wieder knapp unter die Marke von 1.700 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CHINA - Konjunktur

Der von Caixin Media Co und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich im September stark auf 49,3 (August: 55,0) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im September auf 50,6 (Vormonat: 52,6) Punkte gesunken.

DEUTSCHLAND - Bahnnetzstörung

Gezielte Sabotage am Kabelnetzwerk der Deutschen Bahn hat am Samstagmorgen den Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands lahmgelegt. "Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Dies sei an zwei Standorten passiert. Nach der Sabotage bei der Bahn ermittelt nun der Staatschutz.

EU - Energiepolitik

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach Beratungen beim EU-Sondergipfel in Prag ablehnend zu Vorschlägen für einen EU-Gaspreisdeckel gezeigt, die die Energieversorgungssicherheit gefährden würden. "Es ist aber auch klar: Jeder Markteingriff, jede Setzung von Preisen stellt automatisch Fragen an die Versorgungssicherheit", sagte Scholz.

GROSSBRITANNIEN - Politik

Die britische Premierministerin Liz Truss hat Handelsminister Conor Burns wegen "schwerwiegenden Fehlverhaltens" entlassen. Laut britischen Medien gehen die Vorwürfe auf Burns' Verhalten beim Parteitag der Konservativen in Birmingham zurück.

GROSSBRITANNIEN - Zugverkehr

In Großbritannien hat erneut eine massive Streikaktion landesweit den Zugverkehr lahmgelegt. Rund 40.000 Eisenbahner forderten am Samstag höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen - nur ein Fünftel der im Fahrplan vorgesehenen Züge war unterwegs.

NORDKOREA

hat in der Nacht zum Sonntag zwei weitere ballistische Raketen abgefeuert. Bei den sieben jüngsten Raketenstarts in Nordkorea handelte es sich nordkoreanischen Medien zufolge um "taktische Nuklearübungen", die von Machthaber Kim Jong Un persönlich beaufsichtigt wurden.

ÖSTERREICH

Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für das Rating auf negativ von stabil gesenkt. Die Bonitätsnote wurde mit AA+ bestätigt.

ÖSTERREICH

Mit seinem Versprechen von Stabilität in Krisenzeiten ist der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag ersten Hochrechnungen zufolge wiedergewählt worden. Demnach wurde der 78-Jährige mit 54,6 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

KRAINE-BLOG

- Nach einer Serie von Niederlagen hat die russische Armee den Kommandeur ihrer Ukraine-Offensive ausgetauscht. Zuletzt war die Kritik an dem Ukraine-Einsatz in Russland lauter geworden.

- Nach der Explosion einer Lkw-Bombe auf der Brücke zur annektierten ukrainischen Halbinsel Krim führt die Spur nach Ansicht der ukrainischen Präsidentschaft nach Russland. "Es ist erwähnenswert, dass der explodierte Lastwagen allen Anzeichen nach von der russischen Seite auf die Brücke fuhr", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak.

AMS/OSRAM

Ingo Bank, Chief Financial Officer bei AMS-Osram, will aus persönlichen Gründen seinen bis Ende April 2023 laufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern.

CREDIT SUISSE

hat in den vergangenen Tagen die Bemühungen intensiviert, Beteiligungen an wichtigen Geschäften zu verkaufen oder zu verkleinern. Dies ist Teil einer geplanten Restrukturierung, um die Bank neu aufzustellen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Rund zehn Bieter haben laut einigen Informanten Angebote für die Sparte der Bank mit verbrieften Produkten abgegeben.

RENAULT / NISSAN

Nissan drängt seinen Partner Renault offenbar dazu, einen Teil seiner Beteiligung an dem japanischen Autobauer zu verkaufen. Dies sei Teil einer Übereinkunft, die Allianz der beiden Konzerne neu zu gestalten, sagten informierte Personen. Renault plane, mindestens 51 Prozent an seiner neuen E-Auto-Sparte zu halten, wobei Nissan ebenfalls einen Anteil halten werde, sollte sich der japanische Konzern für eine Beteiligung entscheiden. fordere Nissan unter anderem, dass Renault zumindest einen Teil seines 43-prozentigen Anteils an Nissan veräußere.

