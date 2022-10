Die Stärke des US-Arbeitsmarktes nimmt den Anlegern die Hoffnung auf eine bald wieder gemächlichere Geldpolitik der ÚS-Notenbank Fed. Dies dürfte auch dem DAX am Montag weitere Verluste bescheren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex nun zwei Stunden vor Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 12.200 Punkte.Nach einem vielversprechenden Auftakt in den Oktober ziehen an den Börsen schon wieder dunkle Wolken auf. "Die jüngste Erholung hat sich als Strohfeuer entpuppt. Ernüchtert haben die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...