FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA ENERGINE INT.HD-,10 CT1 KYG215511091
AB/FROM ONWARDS 10.10.2022
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CHINA ENERGINE INT.HD-,10 CT1 KYG215511091
AB/FROM ONWARDS 10.10.2022
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