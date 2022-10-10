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WKN: A12HPG ISIN: AU000000DUB3 Ticker-Symbol: O5A 
Frankfurt
10.10.22
08:04 Uhr
0,246 Euro
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Branche
Software
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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