Wochenausblick KW 41 - Unternehmensdaten & Konjunkturmeldungen aus Deutschland, der Eurozone und den USA

Werbung



In der vergangenen Woche sorgte neben der australischen Notenbank im Rahmen ihrer Leitzinserhöhung auch das OPEC-Plus-Treffen für großes Aufsehen. Was es damit auf sich hat und was Sie in der kommenden Woche erwartet erfahren Sie hier.



Die Australische Notenbank vermeldete vergangenen Dienstag im Rahmen der Zinsentscheidung eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte. Experten gingen im Vorfeld eigentlich von 50 Basispunkten aus. Internationale Aktienindizes reagierten entsprechend positiv auf die bremsende Geldpolitik. Des Weiteren tagte in der letzten Woche die OPEC+ und diese beschloss die Förderquoten drastisch zu senken und die Fördermengen im November um 2 Millionen Barrel am Tag zu reduzieren. Wesentlich waren auch die Neuigkeiten aus dem Volkswagen-Konzern. Denn der VW- und Porsche-CEO Oliver Blume will weitere Börsengänge seiner VW-Töchter auf den Prüfstand stellen und lässt diese Listings "virtuell" durchspielen.



Für die kommende Woche erwartet uns die Jahrestagung der Weltbank und dem internationalen Währungsfonds in Washington, welche die ganze Woche stattfindet. Darüber hinaus treffen sich die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten. Im Laufe der Woche dürfen Anleger gespannt auf die Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien, das FOMC-Protokoll und Inflationszahlen aus Deutschland blicken.



Montag, der 10. Oktober 2022

Die Woche startet gemütlich mit dem IWF Treffen. Der internationale Währungsfonds gibt dabei Auskunft über konjunkturelle Entwicklungen und gibt entsprechende Prognosen über die Wirtschaft ab. Außerdem bleiben die japanischen Börsen aufgrund eines Feiertages, dem Tag des Sports geschlossen.





Dienstag, der 11. Oktober 2022

Am Dienstag sollten Anleger die Rede des Präsidenten der Schweizer Notenbank nicht außer Acht lassen. Außerdem erwartet uns die Hauptversammlung von Procter & Gamble und die Veröffentlichung zum Verlauf der Geschäftsaktivität im vergangenen Quartal von LVMH. Bereits am Morgen bekommen wir die Daten zum Arbeitsmarkt aus Großbritannien.

Mittwoch, der 12. Oktober 2022

Zur Mitte der Woche wird es wieder spannender zur Sache gehen, da uns das FOMC-Protokoll erwartet. Genauer gesagt veröffentlicht das Federal Open Market Committee eine Zusammenfassung über die vergangene Sitzung und gibt dabei einen Einblick in die Diskussion zwischen den Komitee-Teilnehmenden. Weiterhin vermeldet die Auto1 Group Umsatzzahlen zum vergangenen dritten Quartal und wenn man einen Blick über den großen Teich wirft, so präsentiert Pepsi Co. das Ergebnis zum dritten Quartal 2022.

Donnerstag, den 13. Oktober 2022

So langsam neigt sich am Donnerstag die Börsenwoche dem Ende zu. Auf Unternehmensseite bleibt es ruhiger. Spannender wird es auf Konjunktur-Ebene, denn hier werden Daten zur Inflation vermeldet und in Deutschland blicken wir auf die Verbraucherpreisindizes im Vergleich zum Vorjahr. Besonders wichtig wird die Veröffentlichung des harmonisierten Verbraucherpreisindex, welcher Angaben über die Kerninflation, also die Teuerungsrate ohne verarbeitete Nahrungsmittel und Energie gibt. Auch die US-Amerikaner vermelden Daten zur Kerninflation.

Freitag, dem 14. Oktober 2022

Am letzten Börsentag erwarten uns zum Wochenende hin die endgültigen Lagerbestände aus den USA für den August 2022 und das Ergebnis in Bezug auf das Verbrauchervertrauen, welches von der Universität Michigan veröffentlicht wird.

Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?