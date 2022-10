Chip-Crash weitet sich auf Asien aus. Die neuen Sanktionen der Amerikaner gegen China führen zu hohen Verlusten bei chinesischen Chipherstellern. Amazon investiert 1 Mrd. Euro in den Klimaschutz in Europa. Mehr elektrische Fahrzeuge und weniger Emissionen in den Distributionszentren sind das Ziel. Telsa erreicht einen neuen Produktionsrekord in China. Die Fabrik in Schanghai hat im September den letzten Rekord vom Juni überboten.Der Handel in Asien läuft heute früh auf kleiner Flamme. Zahlreiche Börsenplätze bleiben heute aufgrund von Feiertagen ...

