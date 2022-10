Märkte am Morgen: Die Angst vor steigenden Zinsen ist mit voller Wucht zurück. In den USA zeigte sich der Arbeitsmarktbericht überraschend robust. Damit ergibt sich Freiraum für die Fed den Leitzins anzuheben. Der DAX wird zum Wochenstart schwächer erwartet. Mehr von Martin Weiß. Live vom Parkett in Frankfurt berichtet Johanna Krämer. Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1