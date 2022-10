Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine zweigeteilte Woche hinter sich. Montag und Dienstag fuhr er satte Gewinne ein. An den restlichen drei Tagen verzeichnete der DAX Verluste. Trotzdem schaffte er auf Wochensicht ein Plus von mehr als einem Prozent. Marktidee: SAP Die Aktie von SAP befindet sich seit Ende 2021 in einem Abwärtstrend. In den vergangenen Tagen gab es eine kleine Erholungsrallye. Aus technischer Sicht drohen jetzt allerdings wieder fallende Kurse. An einem wichtigen Widerstand formten sich zuletzt bearishe Umkehrkerzen. Anleger sollten deswegen besonders zwei Marken auf der Unterseite im Auge behalten. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1