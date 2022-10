The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.10.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2022



ISIN Name

DE000LB0WVR7 LBBW BMW BOA SZ P 14/22

DE000LB0WWK0 LBBW DAI BOA SZ P 14/22

DE000LB0WWW5 LBBW AXA BOA SZ P 14/22

DE000LB0WWZ8 LBBW EOAN BOA SZ P 14/22

DE000LB0WWH6 LBBW AXA BOA SZ P 14/22

DE000LB0WXA9 LBBW SIE BOAP 14/22

DE000LB00CE8 LBBW DL GEC BOAP 14/22

DE000LB01R38 LBBW DL GEC BOAPSZ 15/22

DE000LB01WT2 LBBW IHS 15/22

DE000LB01ZY5 LBBW SIE BOAP 15/22

