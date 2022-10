The following instruments on XETRA do have their first trading 10.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.10.2022Aktien1 CA69783Y1034 Pan American Energy Corp.2 SE0018245953 Sectra AB3 GB00BN4HT335 Indivior PLC4 US4510336096 iBio Inc.5 US45790J8678 InpixonAnleihen1 XS2532370231 Estland, Republik2 XS2545259876 Dell Bank International DAC3 XS2545263399 Carlsberg Breweries A/S4 GB00BNNPJW79 European Investment Grade Properties PLC5 US24422EWM73 John Deere Capital Corp.6 US24422EWN56 John Deere Capital Corp.7 DE000NLB31E0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 FR001400D8K2 VINCI S.A.9 DE000CZ43ZF4 Commerzbank AG10 US718286CU95 Philippinen, Republik der11 US718286CV78 Philippinen, Republik der12 XS2523929474 Türkei, Republik13 US37045XDZ69 General Motors Financial Co. Inc.14 FR001400D7M0 ALD S.A.15 USU14178FF65 Cargill Inc.16 USU14178FG49 Cargill Inc.17 BE6338167909 Euroclear Bank S.A./N.V.18 USU5521TAE20 MSCI Inc.19 US718286CT23 Philippinen, Republik der