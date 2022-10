Die Gaskommission will heute ein Konzept vorlegen, wie Bürger und Unternehmen von den hohen Preisen entlastet werden können. Die Zeit drängt, da vielen die Inflation den Handlungsspielraum nimmt. In den kommenden Quartalen dürften daher die Insolvenzen wieder anziehen. Die Ratingagentur Moody's hat sich nun angesehen, welche Institute nun um ihre Kredite bangen müssen.Finanzinstitute in Europa sind nach Ansicht der Ratingagentur Moody's wegen der steigenden Energiepreise mit einem Anstieg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...