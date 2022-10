News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX zum Handelsstart 10.10.2022: Nasdaq Jahrestief in der Vorbörse und der DAX an der 12.200 sind die Kernmarken. DAX rutscht weiter ab Nachdem der DAX zur Wochenmitte in eine Konsolidierung übergegangen war, standen die Zeichen für den Freitag zunächst weiter auf Abwarten. Immerhin standen die wichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA an, die monatlich jeweils am Freitag 14.30 Uhr veröffentlicht werden. Zunächst ...

