Wien (www.anleihencheck.de) - Diese Woche steht mit der US-Verbraucherpreisinflation ein wichtiger Datenpunkt am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Als letzte Inflationsveröffentlichung vor der nächsten FED-Sitzung Anfang November rücke der Datenpunkt sogar noch mehr als üblich in den Fokus der Finanzmärkte. Das Ergebnis für September werde wohl ein ähnliches Muster ausweisen wie im August. Das heiße: Ein starker Preisdruck der Kernrate, während sinkende Energiepreise den Anstieg der Gesamtrate schmälern würden. Während die Kernrate auf 6,6% p.a. steigen könnte (August 6,3% p.a.), dürfte die Gesamtrate auf dem August-Niveau von 8,2% p.a. verharren oder sogar leicht rückläufig sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...