Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch das dritte Quartal 2022 brachte dem Primärmarkt für EUR Corporate Bonds keine merkliche Erholung, so Ulrich Kirschner, CFA, Senior Analyst von der Helaba.Nicht zuletzt die hohe Volatilität der Spreads sowie der kräftige Anstieg der Swapsätze hätten dafür gesorgt, dass das Emissionsvolumen mit nur 44 Mrd. EUR auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren verharrt habe. Insbesondere der September habe sich weniger dynamisch als in den letzten Jahren gestaltet. In den ersten neun Monaten hätten sich die platzierten Transaktionen nun auf 192 Mrd. EUR summiert. Nach Erachten der Analysten der Helaba dürften sich die ungünstigen Rahmenbedingungen in den kommenden Wochen kaum ändern. Das Risiko für weiter steigende Refinanzierungskosten bleibe hoch. Die Analysten der Helaba würden daher gegenwärtig nun nur noch mit einem Gesamtjahresvolumen in der Größenordnung von 250 Mrd. EUR rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...