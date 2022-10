HÖREN https://boersenradio.at/page/podcast/3442 Die Geschichte von Manfred Waldenmair ist auch eine Geschichte der Geschäftsberichte in Österreich. Seit 1984 produziert er mit seiner Agentur bepublic (und Vorgängergesellschaften) die physischen, später auch digitalen und hybriden. jährlichen Visitenkarten zahlreicher Unternehmen. Wir sprechen über den Geschäftsbericht im Wandel der Zeit, über Sprachen, Nachhaltigkeit und die teuflische Last Mile, lassen aber auch Literatur (Waldenmair war in jungen Jahren Herausgeber einer Literaturzeitschrift) und Musik (Förderer der Wiener Staatsoper) nicht unerwähnt. https://www.bepublic.at GB 1984, lange vor dem Börsegang der Erste Öst. SparCasse Bank: ...

