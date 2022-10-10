BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 74 (78) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ATLAS COPCO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 130 (110) SEKBERENBERG STARTET MUNTERS GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 95 SEKBERENBERG SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 115 (135) PENCE - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,10 (4) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT AENA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 140 (150) EUR GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 6,85 (8,20) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 24 (26) CHF - 'BUY'HSBC HEBT FEVERTREE DRINKS AUF 'HOLD' (REDUCE)JEFFERIES STARTET AENA MIT 'HOLD' - ZIEL 120 EUR JEFFERIES STARTET AEROPORTS DE PARIS MIT 'BUY' - ZIEL 142 EURJEFFERIES STARTET ACS MIT 'HOLD' - ZIEL 25 EURJEFFERIES STARTET BALFOUR BEATTY MIT 'BUY' - ZIEL 375 PENCEJEFFERIES STARTET EIFFAGE MIT 'HOLD' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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