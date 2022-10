Köln (ots) -"Grimm und Möhrchen - Ein Zesel zieht ein" von Autorin Stephanie Schneider und mit Illustrationen von Stefanie Scharnberg ist während einer Gala in Leipzig (08.Oktober) mit dem Deutschen Kinderbuchpreis ausgezeichnet worden. Seit Montag, 10. Oktober, ist der Gewinnertitel auch in REWE Märkten erhältlich, denn REWE ist Unterstützer und Sponsor des Preises, der zum zweiten Mal vergeben wurde. Das Besondere: Es ist ein Preis von Kindern für Kinder, denn aus einer Shortlist von zehn Titeln wählt eine ausschließlich mit Kindern besetzte Jury das Gewinnerbuch aus. Der Award ist zudem mit einem Preisgeld von 100.000 Euro dotiert.Autorin und frischgebackene Kinderbuchpreis-Siegerin Stephanie Schneider studierte Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und arbeitete auch als Grundschullehrerin. Seit 2004 folgt sie ihrem Kindheitstraum und ist hauptberuflich Autorin. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Hannover. Stefanie Scharnberg, die Illustratorin des Siegertitels, wurde 1967 in Hamburg geboren, wo sie auch eine Buchhändlerlehre absolvierte. Sie ging nach Florenz, um Malerei zu studieren. 1992 kam sie nach Deutschland zurück, arbeitete wieder als Buchhändlerin und lebt heute als freie Illustratorin in Freiburg."Wir freuen uns, den Deutschen Kinderbuchpreis zu unterstützen, denn Lesekompetenz ist eine der wichtigsten Grundlagen in unserer digitalen Wissensgesellschaft", begründete Thomas Drauz das REWE Engagement während der Preisverleihung. Thomas Drauz ist bei REWE verantwortlich für den Bereich Presse und Buch.Vor der finalen Entscheidung der Kinderjury trifft zunächst eine Erwachsenenjury aus Fachleuten und kinderbuchbegeisterten Menschen die Vorauswahl. Sie sichtet die eingereichten Bücher und schlägt davon am Ende zehn vor, die in die Endauswahl kommen. Jedes Mitglied der Jury muss unabhängig von einem Verlag sein. Für die aktuelle Runde waren fast 250 Bücher eingereicht worden. Viel Arbeit also für die Jury, sich im Vorfeld für zehn Titel zu entscheiden.Der Deutsche Kinderbuchpreis soll die Entwicklung speziell der Kinderliteratur fördern und Kinderbücher mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses stellen. Der Preis soll vor allem Kinder im Leselern-Alter, aber auch Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer und andere kinderbuchbegeisterte Menschen zum Lesen, Vorlesen oder auch zum Diskutieren animieren. Denn die Lesefähigkeit gehört zu den Grundvoraussetzungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, ein Kinderbuch bietet jungen Menschen einen ersten Zugang zur Kultur bereits im Kindesalter. Diesen Wert des Kinderbuches will der Deutsche Kinderbuchpreis neu sichtbar machen und die Vielfalt des Angebots in diesem Segment stärken und steigern.Der Deutsche Kinderbuchpreis gehört mit 100.000 Euro zu den höchstdotierten Buchpreisen weltweit. 2021 wurde er erstmalig vergeben an Cornelia Wiesner und Nicola Rakutt, die Schöpferinnen des erfolgreichen Buches "Wohin gehen Freunde". Teilnehmen können Autorinnen und Autoren eines deutschsprachigen Buchs für Kinder zwischen fünf und acht Jahren. Für die diesjährige Ausscheidung musste das Werk zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 31. Mai 2022 erstmalig erschienen sein.Gewinnertitel: "Grimm und Möhrchen - Ein Zesel zieht ein" von Autorin Stephanie Schneider und Illustratorin Stefanie ScharnbergShortlist war:- Allerbeste Schwestern (Autorin: Caroline Rosales; Illustratorin: Laura Bednarski)- Artur & Ananas Bei mir piept's wohl! (Autorin: Uticha Marmon, Illustratorin: Elli Bruder),- Champions - Sporthelden, die Geschichte schreiben (Autor: Sven Voss, Illustratorin: Petra Braun)- Das wunderbarste Wesen der Welt (Autorin: Annika Klee, Illustratorin: Stella Eich)- Der Monsterjäger-Club - Die Geisterbahn von Bad Murks (Autor: THiLO Petry-Lassak, Illustrator: Alexander von Knorre)- Du, Papa ... Ist zehn viel? (Autorin: Sabine Bohlmann, Illustratorin: Emilia Dziubak)- Grimm und Möhrchen - Ein Zesel zieht ein (Autorin: Stephanie Schneider, Illustratorin: Stefanie Scharnberg)- Ich bin (d)ein Buch, hol mich hier raus (Autorin: Katja Frixe, Illustratorin: Tine Schulz)- Kasi Kauz und die komische Krähe (Autor: Oliver Wnuk, Illustrator Matthias Derenbach)- Ruby Fairygale und die Insel der Magie (Autorinnen: Kira Gembri und Marlene Jablonski, Illustratorin: Verena Körting)Über REWE:Mit einem Umsatz von 26,7 Mrd. Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/5340251