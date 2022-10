Bären wieder am Drücker



Die zu gut ausgefallenen Arbeitsmarktdaten am Freitag haben die Angst über die weiterhin engagierte Haltung der US-Notenbank in Richtung steigender Zinsen weiter angefeuert. Die Bären übernahmen neuerlich das Ruder und die Kurse schossen in den Keller. Was ist als nächstes zu erwarten?