Die Airports Group hat bis zum Ende der Annahmefrist am 6. Oktober 2022 insgesamt 1.498.803 Flughafen Wien-Aktien zum Verkauf eingereicht bekommen. Dies entspricht ca. 1,78 Prozent des gesamten Grundkapitals der Flughafen Wien Aktiengesellschaft und - unter Berücksichtigung der 125.319 eigenen Aktien (gemäß Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021) - ca. 1,79 Prozent der gesamten ausstehenden Stimmrechte an der Flughafen Wien Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft machte ein Teil-Angebot für rund 9,99 Prozent der Flughafen-Aktien. Die Bieterin wird nach der Abwicklung des Angebots in Summe zumindest 35.098.812 Aktien an der Flughafen Wien Aktiengesellschaft halten; dies entspricht ca. 41,78 Prozent des gesamten Grundkapitals der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...