Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21), einer der Marktführer im medizinischen Cannabis Markt, startet mit der renommierten Hochschule Macromedia das erste Forschungsprojekt zur Zukunft der Investoren-Kommunikation. Die globale Pandemie hat die Finanzkommunikation vor neue Herausforderungen gestellt. Gerade in wirtschaftlich volatilen Zeiten wird die intensive Kommunikation zwischen Aktionären und Aktiengesellschaften immer wichtiger. Zahlreiche Treffen werden nun per Videokonferenz durchgeführt, neue digitale Kanäle von TikTok bis Metaverse eröffnen für die Ansprache digital orientierter Aktionäre enorme Möglichkeiten. Die Cannovum AG, als einer der Marktführer im neu entstandenen medizinischen Cannabis-Markt, wird neue Wege der Investoren-Kommunikation gehen. Im Oktober 2022 startet die Cannovum AG ein dezidiertes Forschungsprojekt mit Masterstudierenden des Studiengangs "Media & Communications Management" der Macromedia University, um wissenschaftlich neue Formen der Ansprache und des Dialogs von Aktionären zu entwickeln. Im Fokus steht dabei besonders die strategische Ausrichtung auf digitalen Plattformen wie Discord und Metaverse. "Dies ist ein Projekt nach unserem Geschmack: Praxisrelevant, zukunftsorientiert, digital. Genau wie wir" kommentiert Professor Dr. FC Wachs vom Campus Berlin der Macromedia University. Pia Marten, CEO Cannovum AG: "Die Zusammenarbeit mit der Macromedia University unterstreicht unseren Innovations-Anspruch als Marktführer der Branche. Die kommende Legalisierung verlangt nach neuer, intelligenter Stakeholder-Kommunikation" Die Cannovum AG ist bereits heute optimal auf die kommende Legalisierung von Cannabis als Genussmittel vorbereitet. Neue Märkte schaffen neue Kunden und verlangen deswegen auch nach neuen Formen der Investoren-Kommunikation. Die Hochschule Macromedia ist mit etwa 4.750 Studierenden und über 140 Professoren an acht Standorten in den deutschen Metropolen München, Stuttgart, Frankfurt, Freiburg, Köln, Hamburg, Leipzig und Berlin vertreten. Die Bachelor- und Masterstudiengänge decken das gesamte Spektrum von Management, Medien und Kunst/Kreativität ab. Die Hochschule Macromedia arbeitet fächerübergreifend mit mehr als 500 Praxispartnern zusammen. Darunter sind bekannte Namen wie der Softwarekonzern Microsoft, die Kultautomarke Mini und die Mediengruppe RTL. Weitere Informationen zu den Geschäftszahlen der Cannovum AG und der Cannovum Health eG, in der das operative Geschäft mit Medizinalcannabis der Cannovum AG gebündelt ist, finden Sie unter: https://cannovum.de/investor-relations Kontakt: Klaus Madzia, IR & PR, Cannovum AG Telefon +49 30 3982 163 62, klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche voll-lizenzierte Cannabisunternehmen, das an der Börse gelistet ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

